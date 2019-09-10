МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2019 года получил 13,5 миллиона долларов чистой прибыли по МСФО против убытка в 39,9 миллиона долларов годом ранее, сообщает компания.

Выручка Petropavlovsk в отчетный период выросла на 13% — до 305 миллионов долларов, EBITDA увеличилась на 37% — до 83 миллионов долларов.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.