МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Группа Petropavlovsk заключила опционный контракт на приобретение 25-процентной доли в ООО "Тэми", которое владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Эльгинское, за совокупное вознаграждение в 60 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Продавцом актива выступает Agestina Limited, другая доля (75%) принадлежит Petropavlovsk. Согласно условиям сделки размер опционной премии составляет 13 миллионов долларов, из которых 7 миллионов были выплачены в первом полугодии текущего года. Оставшаяся ее часть может быть погашена либо в денежной форме, либо в акциях компании. Период исполнения соглашения составляет два года с 22 мая текущего года.

Месторождение золота Эльгинское в Амурской области открыто в 2016 году и расположено примерно в 30 километрах от другого актива Petropavlovsk — Албынского рудника и перерабатывающего комбината. Ресурсы Эльгинского оцениваются по JORC в 2,8 миллиона унций, в том числе 1,5 миллиона унций запасов (со средним содержанием 1,1 грамма на тонну). Отработка будет вестись открытым способом, предполагаемая добыча золота в первый 2020 год запуска составит около 156 тысяч унций.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.