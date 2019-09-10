МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам августа составил 501,7 тысячи единиц, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку Lada. В последний месяц лета объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 124,4 тысячи штук — на 0,9% меньше, чем в августе 2018 года", — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,8 и 27,9 тысячи автомобилей соответственно. При этом Toyota демонстрирует положительную динамику (рост на 0,3%), а Nissan — отрицательную (снижение на 0,3%), отмечается в сообщении. Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда — Hyundai (26,5 тысячи, рост на 7%) и Kia (25,3 тысячи, рост на 14,2%).

"По итогам восьми месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом "минусе" (-0,1%). При этом в январе-августе его объем достиг почти 3,5 миллиона единиц", — отметили эксперты аналитического агентства "Автостата".