МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), в первом полугодии 2019-2020 финансового года (1 февраля — 31 июля) увеличилась на 9,9% в годовом выражении, достигнув 1,549 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период также выросла — на 7% год к году, составив 12,82 миллиарда евро. Рост продаж в местных валютах достиг 7%, сопоставимых продаж — 5%. Отмечается, что положительная динамика показателя была зафиксирована во всех регионах присутствия.

Показатель EBITDA по итогам первого полугодия достиг 3,447 миллиарда евро, что на 47% выше показателя февраля-июля 2018-19 фингода.

"Коллекции (одежды и обуви — ред.) осень/зима были хорошо приняты. Менеджмент компании оценивает рост сопоставимых продаж на уровне 4-6% годовых в текущем финансовом году", — говорится в сообщении.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.