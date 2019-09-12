МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сократит примерно 2,3 тысячи сотрудников по всему миру до конца текущего года в рамках программы, направленной на упрощение структуры и повышение эффективности бизнеса, говорится в сообщении компании.

Исходя из данных на сайте BAT, общее число сотрудников превышает 55 тысяч человек. Таким образом, штат будет сокращен примерно на 4%.

"Программа, большая часть которой должна быть завершена к январю 2020 года, предусматривает сокращение примерно 2,3 тысячи сотрудников по всему миру. Программа, направленная на упрощение структуры (бизнеса — ред.) и устранение управленческих уровней, затронет более 20% руководящих должностей в компании", — говорится в сообщении.

Гендиректор BAT Джек Боулс (Jack Bowles), слова которого приводятся в релизе, считает, что принятые меры дадут компании больше возможностей "достичь цели по получению выручки в размере 5 миллиардов фунтов в секторе "новые категории" к 2023-2024 годам".

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка.