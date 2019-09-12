ЛОНДОН, 12 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших британских торговых сетей John Lewis Partnership потерпела убытки в 25,9 миллиона фунтов стерлингов за первую половину 2019 года из-за неопределенности вокруг Brexit, говорится в отчете компании.

"Условия на потребительском рынке в Британии продолжают быстро меняться. Условия в сфере торговли по-прежнему остаются сложными, из-за чего мы ускорили реализацию концепции дифференцирования и ужесточили наш бюджет. Компания потерпела убытки… в размере 25,9 миллиона фунтов. На рынке уже сложились неблагоприятные условия…, но если Британия выйдет из ЕС без соглашения, то (негативный) эффект от этого будет значительным, и урегулировать последствия этого, вероятно, не представится возможным", — говорится в отчете.

Неопределенность вокруг Brexit привела к снижению выручки компании в первой половине 2019 года на 1,4% — до 4,7 миллиарда фунтов стерлингов.

"Brexit продолжает оказывать давление на сознание потребителей в это важное для торгового сектора время. Компания John Lewis подготовилась к Brexit, увеличив количество товаров на складах и хеджировав валютные риски. Но условия в торговой сфере до конца года останутся сложными… Сфера розничной торговли меняется очень быстро", — приводятся в отчете слова председателя John Lewis Partnership Чарли Мэйфилда.

В марте 2019 года John Lewis Partnership, в состав которой входят сети универмагов John Lewis и супермаркетов Waitrose, объявила о самом значительном за последние 66 лет сокращении бонусов сотрудникам. В то же время, несмотря на трудности в сфере торговли продовольствием, Waitrose сообщил лишь о "незначительном" снижении объемов продаж и росте на 10,7% объемов продаж продуктов через интернет.