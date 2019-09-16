МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28,5% по сравнению с предыдущим годом, до 3,58 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

При этом чистая прибыль HeadHunter за период увеличилась в 1,7 раза, до 514,01 миллиона рублей, а показатель EBITDA составил 1,478 миллиарда рублей, что на 37,5% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале выручка компании поднялась на 25,7%, до 1,902 миллиарда рублей. Чистая прибыль снизилась на 14,4%, до 275,26 миллиона рублей. Показатель EBITDA вырос на 8,6% в годовом выражении, до 756,05 миллиона рублей.

Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил 3,25 миллиарда рублей, что на 9,1% меньше, чем на конец 2018 года. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2019 года составило 0,9х (на конец 2018 года — 1,3х).

HeadHunter работает с 2000 года. Сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. Число платящих пользователей в 2018 году составило 253 тысячи.