МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Росимущество провело докапитализацию компании "Дом.РФ" на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Теперь ее уставный капитал составляет 134,255 миллиарда рублей.

"Увеличить уставный капитал АО "Дом.РФ" на 20 миллиардов рублей до 134,255 миллиарда рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций", — говорится в распоряжении Росимущества, которое приводится в сообщении компании.

В начале августа "Дом.РФ" провел докапитализацию банка "Дом.РФ" на 40 миллиардов рублей.

Госкомпания "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) была создана в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал корпорации были внесены 100% акций банка "Российский капитал", на базе которого создавался ипотечно-строительный банк. После передачи на баланс госкорпорации банк был переименован в банк "Дом.РФ".