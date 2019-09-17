МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность предписания Ространснадзора, который обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием членов экипажей самолетов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Победы" на принятое в июне решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.

"Победа" просила признать незаконным предписание Ространснадзора от 21 декабря 2018 года. Ведомство в ходе выездной проверки выявило, что члены кабинных экипажей в дни полетов не обеспечиваются бесплатным питанием. Вместо этого им по приказу гендиректора авиакомпании от 27 сентября 2018 года выплачивается компенсация в размере 105 рублей за каждый полетный час.

Ространснадзор признал такое положение вещей нарушением приказа Минтранса РФ, которым предусматривается, что на рейсах продолжительностью до 3 часов авиакомпания должна обеспечить экипажу одноразовое питание, от 3 до 6 часов — двухразовое и свыше 6 часов — трехразовое питание.

В приказе также говорится, что возмещение расходов на питание допускается только при невозможности обеспечения экипажа питанием во внебазовых аэропортах по причине отсутствия специализированных организаций общественного питания. Ространснадзор обязал перевозчика устранить нарушение до 20 февраля 2019 года.

Представитель авиакомпании заявил в суде, что у нее нет возможности обеспечивать бортовым питанием членов экипажей, поскольку в аэропорту Внуково отсутствует организация общепита, способная предоставить специальное питание, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.).

Суд, однако, указал в решении, что "Победа" подменяет понятие "специализированные организации" на понятие "специальное питание". На самом же деле под специализированной следует понимать организацию, для которой оказание услуг общественного питания является основной деятельностью. Такая компания во Внуково существует, и, более того, в 2014 году между "Победой" и ООО "Скай Фуд Внуково" был заключен договор на обеспечение экипажей воздушных судов бортовым питанием.