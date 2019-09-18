МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Поступления от продаж британской группы Kingfisher (ей принадлежат гипермаркеты Castorama) за первое полугодие 2019-2020 финансового года (завершившееся 31 июля) в России сократились на 6,9% по сравнению с показателем прошлого финансового года — до 154 миллионов фунтов стерлингов (почти 191 миллион долларов), говорится в отчетности группы.

"В России продажи снизились на 6,9%, до 154 миллионов фунтов. Убыток от розничных операций составил 7 миллионов фунтов, что отражает сохранение неблагоприятных рыночных условий и закрытие одного магазина", — говорится в релизе. Годом ранее за аналогичный отчетный период убыток от розничных операций составлял 5 миллионов фунтов, говорится в релизе.

При этом доход от продаж во всех странах, где группа имеет магазины, за первое полугодие 2019-20 финансового года опустился на 1,4% — до 5,997 миллиарда фунтов (7,4 миллиарда долларов). В Великобритании и Ирландии продажи выросли на 0,7% в годовом выражении, во Франции — опустились на 4,8%, в остальных странах — поднялись на 0,5%.

Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа управляет 1,3 тысячи магазинов. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат гипермаркеты Castorama. В конце ноября 2018 года Kingfisher приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ.