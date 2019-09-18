МОСКВА, 18 сен — Dow Jones. После банкротства и финансового спасения правительством в 2009 году, General Motors должна доказать, что сможет преодолеть следующий спад без слишком большого ущерба. Только в этом случае крупнейший автопроизводитель США может рассчитывать на более высокую оценку на рынке акций.

На фоне этой неприятной истины в GM разворачивается забастовка Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW). В среду рабочие GM бастуют уже третий день. Многие требования UAW выглядят разумно – в особенности те, что касаются временных и других работников, которые не имеют тех же льгот, что и штатные сотрудники GM. Однако это не может послужить основой для соглашения. Доверие инвесторов к GM зависит от ее способности поддерживать максимально гибкую базу расходов.

Одна из проблем заключается в том, что обсуждаемый с профсоюзом контракт должен быть 4-летним. У автопроизводителей есть все причины ожидать не только ухудшения экономических условий в этот период, но и очередной технологической революции. Такие 4-летние соглашения усиливают цикличность в отрасли, неравномерно вознаграждая производителей на этапе роста и наказывая их при спаде.

Последний раз UAW проводил акцию против GM в 2007 году, в конце предыдущего экономического цикла. В 2011 году память о финансовом кризисе была еще слишком свежа, чтобы профсоюзы могли добиться существенных уступок, в то время как в 2015 году положение автопроизводителей заметно улучшилось благодаря 5-летнему росту продаж.

К 2019 году позиции сторон резко разошлись. Естественно, профсоюзы хотят, чтобы компании поделились с ними плодами роста американского рынка – маржа GM в Северной Америке выросла до 10,7% во 2-м квартале этого года. Между тем GM может сослаться на слабость продаж и стагнацию прибыли в США (не говоря о крупных расходах и недоказанной эффективности электромобилей, технологий автономного вождения и венчурных бизнесов) как на признаки надвигающегося шторма.

У обеих сторон есть веские аргументы: у профсоюза они основаны на опыте недавнего прошлого, у компании – на очень правдоподобном будущем. Все это – непростая стартовая позиция для ведения переговоров.

Другая причина забастовки – резкое сокращение расходов на 4,5 млрд долларов, анонсированное GM в ноябре прошлого года. В числе этих мер – решение не размещать заказы на пяти заводах, что выглядит прелюдией к их закрытию. UAW полагает, что этот шаг противоречит соглашению 2015 года, когда компания обязалась не закрывать заводы. По этой причине профсоюз в этом году подал на компанию в суд.

Возможно, GM сыграла в ноябре слишком жестко, чтобы оставить себе пространство для компромисса в настоящий момент. В частности, она предлагает профсоюзу разместить на двух из этих заводов производство электрических пикапов и, что интересно, аккумуляторных элементов. Возможно, это поможет сторонам найти путь к соглашению.

Однако компания не может себе позволить зайти слишком далеко на этом пути. У GM больше неиспользуемых производственных мощностей, чем у Ford или Fiat Chrysler. Согласно данным LMC Automotive, помимо пяти незагруженных заводов, компания недостаточно использует еще четыре. "GM действительно не нужны эти заводы", — считает аналитик LMC Джефф Шустер.

Нынешний спор имеет все признаки затяжной борьбы. GM важнее удержать под контролем постоянные издержки, чем минимизировать ущерб от разовой забастовки. Ей также будет важно не уступить долю рынка конкурентам, однако недавний рост запасов дает ей некоторую защиту: в данный момент запасов хватает на 77 дней, тогда как средний по отрасли показатель составляет 61 день.

Гендиректор Мэри Барра пользуется популярностью на Уолл-стрит, особенно благодаря своевременному решению уйти из Европы и привлечь капитал на 7,5 млрд долларов для финансирования технологического проекта GM в сфере автономного вождения. Однако даже при этом акции GM торгуются с мультипликатором чуть менее 6х к прибыли. Чтобы укрепить репутацию, Барра нужно успешно провести компанию через трудный период. Инвесторам стоит ожидать, что она будет активно бороться за гибкость бизнеса GM.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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