МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Информация о забастовке бортпроводников крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Издание Life ранее сообщило, что бортпроводники "Аэрофлота" устроили забастовку. По данным издания, они в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу, из-за чего сейчас под угрозой отмены 50 рейсов в день.

"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке. Издание в очередной раз ссылается на фейковую информацию, размещённую в социальных сетях", — говорится в сообщении.

"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых", — отмечает пресс-служба. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.

"Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры о проведении проверки по вопросу о признании данной публикации распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации с принятием соответствующих мер", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком РФ. Группа "Аэрофлот" за январь-июль 2019 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%, до 34,6 миллиона человек. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,5 миллиона пассажиров (плюс 8,3%). Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.