МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль Global Ports по МСФО в первом полугодии составила 36,2 миллиона долларов против убытка в 3,3 миллиона долларов годом ранее, сообщила стивидорная компания.

"Прибыль за период составила 36,2 миллиона долларов США (по сравнению с 3,3 миллиона долларов США убытка в первом полугодии 2018 года)", — говорится в сообщении компании.

Контейнерооборот морских терминалов Global Ports вырос в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9%, до 714 тысячи TEU.

"Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports вырос на 4,9% и составил 714 тысяч TEU, в то время как рост российского контейнерного рынка в целом составил 4,7%. Консолидированный оборот навалочных грузов составил 1 963 тысячи тонн (+22,9%)",- говорится в сообщении.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Контейнерооборот морских терминалов Global Ports вырос в 2018 году на 12,2%, до 1,35 миллиона TEU.

Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, ещё 30,75% — у APM Terminals B.V, free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).