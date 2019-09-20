МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в пятницу на оптимизме относительно перспектив развития мировой экономики после того, как ряд мировых Центробанков дал некоторые сигналы, поддерживающие ожидания инвесторов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones увеличивается на 0,2%, до 27147,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 8194,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3012,78 пункта.

На этой неделе прошли заседания ряда мировых ЦБ, а именно Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии. Также ранее сегодня прошло заседание Народного банка Китая. Инвесторы ожидают, что принятые меры стимулирования позволят предотвратить процесс замедления мировой экономики.

В пятницу китайский ЦБ снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым ориентиром для кредитования. По итогам заседания ФРС США, регулятор ожидаемо понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня в 1,75-2% годовых.

Банки Японии и Англии охранили уровень процентной ставки, но при этом дали некоторые сигналы относительно возможности дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости.

"Кажется, торговля достаточно сдержанна, так как инвесторы хотят увидеть четкие показатели того, будет ли экономика расти или замедляться", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), чье мнение приводит агентство Рейтер.