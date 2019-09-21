МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду "Талант и успех" для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте пресс-службы кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Правительство выделит из своего резервного фонда 1,053 миллиарда рублей образовательному фонду "Талант и успех" для приобретения имущества РЖД, расположенного на земельных участках, предлагаемых для включения в границы территории создаваемого инновационного научно-технологического центра "Сириус".

Кроме того, правительство выделит из резервного фонда 247,506 миллиона рублей Росфинмониторингу.