МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Московское речное пароходство" на фоне убытков может продать часть активов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, совладелец компании, экс-банкир Александр Плющенко, решил продать свои 33% (еще 66% принадлежат главе и совладельцу корпорации AEON Роману Троценко) голосующих акций или разделить бизнес с основным собственником Романом Троценко. Тот отказался выкупить долю, и теперь речь идет о возможной продаже большей части активов МРП, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Московское речное пароходство перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях европейской части РФ. На его балансе свыше 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота, а также перегрузочная и добывающая техника. В состав МРП входит "Мостурфлот", "МРП-Танкер", порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство, Международный московский яхтенный порт. Выручка МРП в 2018 году по МСФО выросла на 19%, до 3,3 миллиарда рублей, чистый убыток — 301 миллион рублей.

Газета со ссылкой господина Плющенко пишет, что он хочет продать свою долю из-за убыточной для МРП программы по строительству танкеров. Продажа танкеров, которыми, по его словам, интересуется также компания из Нигерии, должна закрыть основную часть убытка пароходства. Также в планах избавиться от непрофильных активов — офисного здания на Ленинградском шоссе, барж, земснарядов, портов Серпухов и Кимры. По словам Плющенко, Троценко не готов выкупить предлагаемую ему долю, переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Стоимость доли оценивается в 15-30 миллионов долларов, параллельно рассматривается возможность разделения активов.

Управляющий директор проекта МРП в AEON Дмитрий Свистухин рассказал изданию, что менеджмент МРП принимает меры, чтобы выправить ситуацию, рассматривается продажа части активов, но банкротство "вряд ли возможно".