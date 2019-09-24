СОЧИ, 24 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает предусмотреть штрафы в размере десятков миллионов рублей в законопроекте о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по телеканалу RT, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".

Ранее он сообщал РИА Новости, что Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT подготовил поправки в законы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

Во вторник он сказал, что ведомство предложило в законопроекте миллионные штрафы. "Мы его (законопроект — ред.) подготовили, достаточно простой законопроект — поправка в закон "О СМИ", которая вводит штрафы, находится в стадии обсуждения", — сказал Жаров.

"От нескольких до десятков миллионов рублей. Всё будет зависеть от обсуждения (законопроекта — ред.) — в нем же не только мы принимаем участие. Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти. Мы предлагаем от нескольких до десятков миллионов рублей", — сказал Жаров.

"Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран, требует адекватных инструментов. Мы их подготовили", — добавил глава Роскомнадзора.

В сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда. МИД РФ заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.