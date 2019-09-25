Чистая прибыль Nike по итогам I квартала 2019-2020 фингода выросла на 15%
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 августа, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 15%, до 1,367 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 0,86 доллара с 0,67 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 7% и достигла 10,66 миллиарда долларов.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка увеличилась на 6%, в Китае — на 22%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки на 6%, в Северной Америке — на 4%.
Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
https://1prime.ru/business/20190925/830350366.html