МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 августа, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 15%, до 1,367 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 0,86 доллара с 0,67 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 7% и достигла 10,66 миллиарда долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка увеличилась на 6%, в Китае — на 22%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки на 6%, в Северной Америке — на 4%.

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).