МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Официальный дилер Mercedes-Benz отзывает 922 автомобиля в РФ из-за возможных проблем с системой кондиционирования, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах. Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, корректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.