МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Пивовары стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о создании Евразийского пивоваренного альянса, говорится в пресс-релизе Союза российских пивоваров (СРП).

Соответствующее решение принято руководителями пивоваренных ассоциаций государств-членов ЕАЭС: Союза российских пивоваров, Гильдии пивоваров Белоруссии, Союза пивоваров Казахстана и Ассоциации пивопроизводителей Киргизии.

"Одной из главный целей Евразийского пивоваренного альянса станет отстаивание интересов потребителей и производителей пивоваренной продукции на пространстве ЕАЭС", — отмечается в релизе.

Помимо этого, СРП сообщает, что при комитете Делового совета ЕАЭС по продовольственному рынку будет создана рабочая группа по пиву. Союз указывает, что необходимость создания данной группы обусловлена интеграционными процессами на пространстве ЕАЭС, которые ставят перед пивоварами стран одинаковые задачи.

"В их числе такие вопросы, как адаптация национальных законодательств к требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", создание оптимальной системы прослеживаемости оборота пивоваренной продукции и, к примеру, унификация требований к обороту пивоваренной продукции", — добавляет СРП.