МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Роспотребнадзор актуализировал требования 17 действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм в сфере общественного питания и подготовил проект единого документа, в котором учитываются особенности питания всех категорий граждан, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев поручил Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России до 15 октября 2019 года проработать и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.

"В рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", Роспотребнадзор, начиная с января 2019 года, системно ведет работу по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов… При подготовке проекта единого акта в сфере общественного питания, в него включены актуализированные требования 17 действующих СанПиНов в сфере общественного питания", — говорится в сообщении.

В проекте учитывают особенности питания всех категорий граждан — взрослого и детского населения, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также питание в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, отметили в Роспотребнадзоре.

Часть требований к общественному питанию включены в методические рекомендации и проиллюстрированы в специально разработанных пособиях, уточнили в пресс-службе.