МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Столичные аэропорты — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — готовы к работе в осенне-зимний период, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.

"В международном аэропорту "Внуково" завершены все плановые мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Предстоящей зимой к очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Спецмашины, самоходные механизмы аэродромной службы, пожарные автомобили и спецтехника технически исправны и оборудованы в соответствии с нормативными документами", — говорится в сообщении "Внуково".

В необходимом объеме закуплены противогололедные реагенты. Компания наземного обслуживания UTG Aviation Services закупила новую и провела необходимый техосмотр существующей техники. Для работы в осенне-зимний период подготовлено порядка 300 единиц спецавтотранспорта, создан необходимый резерв противообледенительной жидкости. Сотрудники компании также прошли необходимую плановую подготовку к предстоящему сезону.

"Аэропорт принял необходимые меры по сохранению теплового режима в пассажирских терминалах и обеспечению правильного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, что обеспечит комфортное пребывание пассажиров в здании аэровокзала. Также необходимую проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии", — добавили в пресс-службе "Внуково".

Пресс-служба "Шереметьево" также сообщила, что аэропорт готов к работе в осенне-зимний период.

"Аэропорт "Домодедово" подготовился к работе в осенне-зимний период навигации. На сегодняшний день автопарк для работы аэропорта в зимних условиях насчитывает более 60 единиц специализированной техники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, техника для распределения химреагентов и другие машины. Весь транспорт оборудован датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем, что облегчает работу машин в условиях плохой видимости. Персонал прошел обучение, тренировки и инструктажи для бесперебойной работы аэропорта", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".