ПЕКИН, 28 сен — ПРАЙМ. Российские авиакомпании пока не заключили контракты с новым международным аэропортом Пекина "Дасин" на перенос представительств и рейсов из аэропорта "Шоуду", сообщил РИА Новости в субботу операционный менеджер аэропорта "Дасин" Ван Цян.

"Из китайских авиакомпаний в новый аэропорт перемещаются China Southern, они перенесут сюда все свои рейсы, Air China переедет частично, China Eastern также перенесет в этот аэропорт большинство рейсов, кроме некоторых рейсов Пекин-Шанхай", — рассказал Ван Цян.

По его словам, в новый аэропорт должны переехать Polish Airlines, Finnair, British Airways.

"По моим сведениям, российские авиакомпании планируют перенести свои офисы и ведут переговоры о сотрудничестве с нашим аэропортом, но они еще не подписали контракты. Мы призываем все авиакомпании переехать сюда, потому что "Дасин" крайне эффективный и удобный аэропорт, особенно это касается транзита, пересадка с международного на международный рейс займет не более 45 минут, а с международного на внутренний рейс – не более 1 часа", — сообщил он.

Он порекомендовал авиакомпаниям как можно скорее принимать решения, так как те, кто переедет раньше, получит больше возможностей, "но мы не можем никого заставить".

Среди российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Пекин, крупнейшими являются "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nord Star.

В свою очередь представитель операционного центра аэропорта Чжао Юй сообщил, что в конце октября в аэропорт начнет осуществлять рейсы частная авиакомпания iFly.

Международный аэропорт Пекина Дасин официально начал работу 25 сентября, на пять дней раньше запланированного. Строительство аэропорта Дасин, которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.

Дасин позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, Дасин — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

Сумма инвестиций в проект аэропорта к настоящему моменту составляет 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).