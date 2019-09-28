АДЛЕР (Краснодарский край), 28 сен — ПРАЙМ. Предложения кабмина РФ включают в себя компенсацию 60% от затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора, оставшиеся 40% будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации производителя, сообщил на совещании с представителями автопрома на полях "Формулы 1" замглавы Минпромторга Александр Морозов.

"От вас же (обращаясь к концернам – ред.) поступило предложение о необходимости дифференциации размера выплат, так называемых промышленных субсидий, в зависимости от уровня локализации производства автомобилей. Мы проработали эту идею, подготовили соответствующее предложение. Считаем, что действовать влобовую и принимать резкие решения по сильной дифференциации размера промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации нецелесообразно. Это необходимо сделать плавно, постепенно — дать возможность всем адаптироваться", — сказал вице-премьер Дмитрий Козак, открывая совещание.

"С точки зрения дифференциации утильсбора, или так называемого блока промышленных субсидий, было принято определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка-окраска-сборка) в размере 60% от объема соответствующих компенсаций (от 100%). То есть наличие специнвестконтракта и наличие SKD-обязательствт позволяют эту компенсацию получать, даже если вы не будете инвестировать ничего сверху. При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете", — объяснил Морозов, добавив, что в этих 40% не будут учитываться инвестиции в НИОКР.

Он также отметил, что 2019 и 2020 годы являются переходным периодом, то есть вопрос, связанный с дифференциацией утильсбора, будет затрагивать 2021-2028 года.

"В данном случае вы имеете возможность по утвержденному перечню технологических операций 719 постановления (регламентирующего формат локализации промышленной продукции в РФ – ред.) самостоятельно выбирать приоритетность и порядок соответствующей локализации. Дополнительных баллов в 719 постановление добавляться не будет, не будет увеличиваться его база. Вы имеете возможность при существующем уровне наиболее локализованных сегментов соответствующих видов техники, по нашим предварительным расчетам, уже начиная с 2021 года получить порядка 90-95% блока промышленных субсидий без дополнительных инвестиций", — также отметил он.

При этом правило о компенсации утильсбора в соотношении 70% на 30%, которое было предложено рядом компаний, где наличие 70% высоколокализованных автомобилей позволяло получать 100% компенсаций на 30% менее локализованных автомобилей, производящихся в режиме CKD-концепции (так называемая отверточная сборка), неприменимо для того, чтобы сохранить равные условия в каждом сегменте автотехники при каждом уровне локализации, сказал Морозов.