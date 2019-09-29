МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. В воскресенье в Национальном аэропорту "Минск" фиксировались сбои в подаче электроэнергии, на данный момент объект восстановил работу в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Белорусский портал tut.by со ссылкой на пассажиров нескольких рейсов, которые должны были вылететь из минского аэропорта, сообщил, что из-за отсутствия света в здании не работают все системы аэропорта, рейсы задержаны, а люди даже не могут в магазинах купить воды и еды.

В аэропорту подтвердили, что 29 сентября в 4.22 (совпадает с мск) зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, и принесли извинения "за временные неудобства при регистрации". В сообщении отмечено, что проведены все необходимые работы и мероприятия по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии.

"В 8.21 устранены перебои в подаче электроэнергии. Аэропорт перешёл на работу в штатном режиме", — подчеркивается в сообщении. По данным аэропорта, в период проблем с электроснабжением в здании аэровокзала повсеместно предоставлялась питьевая вода, а также пассажирам обеспечивались дополнительные места для сидения.

В соответствии с данными онлайн-табло вылетов на сайте аэропорта, был задержан вылет не менее девяти рейсов.