СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила за реальное возобновление транспортного сообщения между Украиной и Крымом и пожелала украинской власти храбрости в этом вопросе.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.

"Украинской власти пора перейти к реальным действиям в вопросе возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом, так как это отвечает запросу украинского народа. Как бы там ни было, транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, граждане Украины имеют право безопасно и комфортно ездить в Крым, который стал для них одним из востребованных и любимых мест для отдыха.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".