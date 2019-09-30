МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян с 18 по 25 сентября снизилось на 1,3% — до 679,43 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 18 по 25 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3 % и составила 679,43 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 65 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Забайкальском, Красноярском краях, республиках Бурятия, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Архангельской, Вологодской, Псковской, Тверской областях.

Рост численности безработных наблюдался в 13 регионах. Наибольший рост наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Калмыкия, Крым, Камчатском крае.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 25 сентября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 98231 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 25 сентября уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 25 сентября работодатели заявили в органы службы занятости 1,73 миллиона вакансий.