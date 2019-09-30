КРАСНОДАР, 30 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров — "Магнит" — открыл в Краснодаре фабрику по производству кондитерских изделий, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии запуска объекта.

"Это первая ласточка, в 2015 году индустриальный парк ("Краснодар" — ред.) первый попал в реестр Минпромторга. Стали появляться здесь предприятия, и мы сегодня становимся свидетелями появления нового объекта промышленного. Мы рассчитываем, что новый кондитерский комплекс будет обеспечивать своей продукцией не только Краснодарский край, не только Россию, но мы рассчитываем на то, что объем производства будет позволять отгружать продукцию на экспорт", — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время открытия нового предприятия "Магнита".

"Кондитер Кубани" — второе предприятие "Магнита", построенное в индустриальном парке в краснодарском поселке Дорожный. Предприятие рассчитано на выпуск 55 тысяч тонн кондитерских изделий в год, что позволит закрывать более 60% соответствующих товарных позиций в собственной розничной сети.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2019 года находилось 19,884 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. В структуру собственных производств компании входят 11 промышленных и 4 агропромышленных предприятий в 7 регионах России. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).