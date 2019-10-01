МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-августе 2019 года увеличился на 4,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,042 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В августе показатель увеличился в годовом выражении на 3,6%, составив 141,7 миллиарда рублей, а по сравнению с июлем вырос на 3,7%. Для сравнения, в августе 2018 года рост оборота в годовом исчислении составлял 4,5%.

Одновременно статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота общепита в апреле-июле. Согласно обновленным данным, рост показателя в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлом года составил 6,6% (прежняя оценка — 6,2%), в мае — 4,7% (ранее — 4,3%), в июне — 2,9% (ранее — 2,5%), в июле- 2,9% (ранее — 2,7%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные данные", — пояснили в Росстате.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 4,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,528 триллиона рублей.