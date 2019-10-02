МОСКВА, 2 окт ПРАЙМ. Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.

"Если пластиковое изделие соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", то оно безопасно для потребителя. Но важно также и правильно его использовать. Миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования", — говорится в сообщении.

В частности, из полиэтилентерефталата (PET(E) или ПЭТ, 1) и полиэтилена низкого давления или высокой плотности (HDPE или ПНД, 2) делают упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей, например, в бытовой химии. Роскачество обращает внимание, что ранее одноразовую посуду и стаканчики, лотки для мяса производили из поливинилхлорида (PVC или ПВХ, 3), но теперь от его применения постепенно отказываются.

Полиэтилен высокого давления или низкой плотности (LDPE или ПВД, 4) используется для производства пакетов и пленок, из полипропилена (PP или ПП, 5) делают контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней и пакеты для упаковки хлеба или круп, а из полистирола (ПС 6) — некоторые виды одноразовой посуды, например, ванночки с лапшой быстрого приготовления.

Остальные полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER. "В эту группу входят все другие виды пластмассы, в том числе сплавы из различных видов, которые почти не поддаются переработке. Такая маркировка была введена для того, чтобы пластик было удобнее сортировать на переработку", — сообщается в пресс-релизе.

Роскачество обращает внимание, что почти все перечисленные в сообщении виды пластика не предназначены для использования при температурах выше 80 градусов, а посуда для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку — значок с микроволновой печью. Пластиковую тару лучше не мыть в горячей воде, а бутылки с напитками не надо оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня. Кроме того, в таре без соответствующей маркировки нельзя хранить пищевые продукты и напитки, а в бутылки из ПЭТ 1 не рекомендуется снова заливать напитки.

Отдельное внимание стоит обратить на маркировку. "На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и вилкой. Полистирол (ПС 6) опасен для здоровья при нагревании", — предупреждает Роскачество.