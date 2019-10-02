МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Государственная корпорация "Ростех" подготовила варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, всего вариантов три.

В октябре прошлого 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху", уже к весне 2020 года корпорация должна завершить этап поглощения.

Как стало известно изданию, первый вариант развития включает очистку баланса предприятий ОАК от непрофильных активов, а также оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей. Может быть проведено приведение складских запасов в соответствие с производственной программой.

Второй вариант предусматривает сокращение мощностей заводов, а также их персонал.

"Ростех" в третьем варианте развития помимо оптимизации рассчитывает на государственную поддержку спроса на российские самолеты: предлагается создать лизинговую авиационную компанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Она бы эксплуатировала только российские борты SSJ 100 и МС-21 и занималась обслуживанием региональных перевозок. Со стороны государства "Ростех" ждет субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу самолетов в этом варианте.

Все три варианта подразумевают государственные субсидии в 350 миллиардов рублей с целью погашения долгов ОАК прошлых лет.