МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi SuperJet-100 предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщается на сайте СК РФ.

Трагедия произошла 5 мая: самолет вылетел в Мурманск, но вскоре повернул обратно и через 28 минут жестко приземлился в аэропорту вылета. Вспыхнул пожар, унесший жизни 41 человека.

"Предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц", — говорится в релизе.

По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечают, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".