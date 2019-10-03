МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, по итогам девяти месяцев 2019 финансового года, завершившихся 7 сентября, снизилась на 2% в годовом выражении — до 5,548 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 3,94 доллара против 3,97 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка PepsiCo при этом увеличилась на 3% — до 46,521 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль производителя снизилась на 16% — до 2,1 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,49 доллара против 1,75 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем — до 17,188 миллиарда долларов. Аналитики ждали значения показателя на уровне 16,93 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что органический рост выручки по итогам года составит минимум 4%, а базовая прибыль на акцию по итогам текущего финансового года — 5,5 доллара против 5,66 доллара по итогам предыдущего года.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".