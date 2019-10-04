МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Переговоры с авиакомпаниями о компенсации убытков от запрета на авиасообщение с Грузией ведутся в настоящее время, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что авиакомпания "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей.

"Безусловно, есть темы для разговоров, для общения с авиакомпаниями. И я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор", — заявил Песков.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.