БРЮССЕЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) проведёт углублённое исследование предполагаемого создания двух совместных предприятий (СП) компаниями Boeing и Embraer, так как она обеспокоена, что это может снизить конкуренцию в области производства самолетов для коммерческой эксплуатации, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия начала углубленное расследование для оценки предлагаемого создания двух совместных предприятий авиастроителями Boeing и Embraer в соответствии с правилами ЕС о слияниях. ЕК обеспокоена тем, что сделка может снизить конкуренцию (в сфере — ред.) коммерческих воздушных судов", — говорится в релизе.

Запланированная сделка состоит из создания СП, полностью контролируемого Boeing, которое переймёт глобальный бизнес Embraer в сфере коммерческих самолетов. Вторая ее часть — это создание СП, совместно контролируемое обеими компаниями, которое будут заниматься маркетингом военного самолета Embraer KC-390, уточняет ЕК.

В сентябре СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщали о подобных планах ЕК, уточняя, что расследование в отношении заявки Boeing на контрольный пакет акций в Embraer может занять до пяти месяцев, а сейчас идет процедура предварительной оценки ходатайства Boeing, и предельный срок ее завершения — 4 октября.

Также, исходя из сегодняшнего сообщения, ЕК на данном этапе обеспокоена тем, что это может устранить Embraer как третьего по величине глобального игрока со сцены и без того высококонцентрированной сферы коммерческих самолетов. "Таким образом, сделка может привести к более высоким ценам и меньшему выбору", — заключает ЕК.