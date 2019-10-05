МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщило, что смогло добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков арестованного в порту Халдия сухогруза "Всеволод Белецкий", принадлежащего ОАО "Мурманскому морскому пароходству".

"Удалось добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков, вылетевших в Мурманск 2 октября 2019 г. В настоящее время Генконсульство прилагает максимум усилий по скорейшему возращению оставшихся четырех членов команды судна в Россию", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте генконсульства на Facebook.

Дипломаты генконсульства содействуют возвращению на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, руководством ОАО "Мурманское морское пароходство".

"В ходе консульских посещений россиянам передаются продукты питания и медикаменты, врач Генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь", — заявили в генконсульстве.

Судно "Всеволод Белецкий" было арестовано в Индии в ноябре 2017 году из-за долгов за обслуживание. Моряки из РФ со стоящих в Индии и Китае сухогрузов "Всеволод Белецкий" и "Петр Великий", принадлежащих "Мурманскому морскому пароходству", в апреле жаловались в ITF на нехватку еды и воды на борту.

В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.