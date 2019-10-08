МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% — до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

"В отличие от легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в денежном выражении вырос на 35% c 75 миллиардов рублей в 2017 году до 101 миллиарда рублей в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси", — говорится в сообщении центра.

В нем отмечается, что число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8% с 467 тысяч в 2017 году и так и не восстановилось в 2019 году, составив 441 тысячу разрешений.

Как показало исследование, доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России. В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах — более 50% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки.

Авторы исследования отмечают, что также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей.

По оценке экспертов Аналитического центра, объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет с нелегалов мог бы составить около 6 миллиардов рублей. Одним из вариантов вывода рынка из тени, в частности, может стать новый налоговый статус самозанятых. "Сейчас он в тестовом режиме доступен жителям в 4 регионах России, но ожидается, что с 2020 года может распространиться на остальную часть страны", — отмечается в сообщении.

ДОХОДЫ

Средний доход водителей такси в России увеличился с 2017 года в полтора раза и в 2019 году составляет 63 тысячи рублей в месяц, показало исследование.

"В целом в России наблюдается рост среднего дохода таксистов: с 2017 года он увеличился более чем в 1,5 раза и достигает 63 тысяч рублей в месяц в 2019 году", — говорится в сообщении центра.

В нем отмечается, что в 2018 году в крупных городах произошло почти двукратное увеличение доходов водителей. Так, в городах-миллионниках ежемесячный доход вырос до 63 тысяч рублей в 2018 году с 35 тысяч рублей в 2017 года, в городах с населением более 500 тысяч человек — до 47 тысяч рублей с 24 тысяч рублей.

"Эксперты Аналитического центра связывают этот скачок с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге доход водителя также вырос, но не так значительно: агрегаторы вышли в эти города значительно раньше и рынок здесь уже устоялся. В 2019 году средний доход водителя в этих городах составляет порядка 83 тысяч рублей в месяц, в других городах-миллионниках – 74 тысячи рублей в месяц.

ПРОГНОЗ

Объем рынка такси в РФ по итогам 2019 года может составить 709 миллиардов рублей, что на 5,6% больше, чем в 2018 году, в дальнейшем темпы роста замедлятся, показало исследование.

"Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы, благодаря появлению агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. По прогнозам экспертов Аналитического центра, темпы роста рынка, составлявшие 8,6% в 2018 году и 5,6% в 2019 году, в 2020 году замедлятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта", — говорится в сообщении центра.

По данным исследования, количество официально занятых в отрасли в 2018 году составило 584 тысячи человек, в 2019 году численность работников показывает рост на 3% и достигнет порядка 600 тысяч. Исследование показало, что возросло число автомобилей такси, используемых в две смены. В 2018 году численность водителей, работающих в одну из смен на таких автомобилях, увеличилась на 21% по сравнению с 2017 годом.

"Подобная тенденция может объясняться увеличением числа регулярных пользователей такси и числа поездок на водителя, а также дальнейшим проникновением агрегаторов, круглосуточно обеспечивающих стабильный поток заказов. Рост рынка, таким образом, шел за счет интенсификации работы водителей, снижения холостого пробега и роста интенсивности использования автомобилей", — отмечается в сообщении.

По данным на 2019 год агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси (53% с учетом нелегального.) Крупнейший игрок на рынке – "Яндекс<YNDX>.Такси", занимающий 27% рынка. За ним следует "Везет" с 12% рынка и "Максим" с 9%.

"Такси все больше выполняет роль общественного транспорта, особенно в малых городах. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси. Так, по данным Росстата, в городах с населением менее 50 тысяч человек доля населения, для которого при сбоях в работе общественного транспорта единственной альтернативой является такси или частный извоз, составляет 45,7%, тогда как в городах-миллионниках она не превышает 15,5%", — резюмируют авторы исследования.