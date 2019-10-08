МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Long-Term Investments Luxembourg S.A. сократила долю в "Аптечной сети 36,6" до 14,15% с 19,05%, говорится в сообщении компании.

Соответствующая сделка состоялась 26 сентября.

Правом распоряжаться голосами Long-Term Investments владеет российская компания, которой теперь совокупно принадлежит 14,3% в аптечной сети.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевые бренды группы — аптеки "36,6" и "Горздрав". Чистый убыток сети по МСФО в первом полугодии сократился примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,765 миллиарда рублей.