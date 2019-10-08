МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. На восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Конкретных сроков (восстановления авиасообщения между РФ и Грузией) я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", — сказал Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии".

Он напомнил, что ранее РФ призывала грузинские власти обеспечить безопасность туристов.

"Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего", — отметил глава думского комитета.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.