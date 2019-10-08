ТБИЛИСИ, 8 окт — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

"Авиакомпания Georgian Airways планирует потребовать в Европейском суде 25 миллионов долларов США от министерства транспорта России за необоснованное прекращение полетов в Россию. Формальная причина запрета — это претензия Минтранса России, якобы Georgian Airways имеет навигационный долг перед Россией в размере 800 тысяч долларов, а также то, что якобы министерство недовольно программой авиационной безопасности компании. С полной ответственностью сообщаем, что Georgian Airways не имеет никакой задолженности", — говорится в заявлении Бокерии, опубликованном на сайте грузинского Первого канала.

Он утверждает, что у авиакомпании нет никаких проблем с обеспечением безопасности. "Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Также были нарушены права наших пассажиров", — говорится в заявлении.

Ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ за аэронавигационное обслуживание достигла 1 миллиона долларов. Она отметила, что еще 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. В ходе переговоров грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения. Но с 2008 года платежи по графику не осуществляются.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

В свою очередь российский Минтранс также с 8 июля приостановил полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Ведомство указало, что приостановка продлится до момента предоставления Georgian Airways и MyWay Airlines программ авиационной безопасности, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности за аэронавигацию.