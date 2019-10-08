ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.

"Компании будут работать вместе над расширением коммерческого доступа в космос и трансформации глобальных туристических возможностей", — сообщила пресс-служба Virgin Galactic.

Как заявил управляющий директор входящей в структуру американской корпорации инвестиционной группы Boeing HorizonX Ventures Брайан Шеттлер, сотрудничество с Virgin Galactic "поможет раскрыть будущее космических путешествий и высокоскоростных полетов". Стороны, по его словам, надеются, что объединение усилий будет способствовать расширению коммерческого использования космоса, разработке новых технологий для безопасных, эффективных и экологически ответственных полетов.

Как сообщает Virgin Galactic, на сегодняшний день компания инвестировала в разработку собственной системы космических полетов более одного миллиарда долларов. Планируется, что в четвертом квартале текущего года Virgin, вступившая для этого в партнерство с корпорацией Social Capital Hedosophia Holdings Corp., выйдет на биржу. По условиям контракта с Boeing, инвестиции будут обеспечены новой долей ценных бумаг компании, поэтому условием сделки является публичное размещение Virgin Galactic, уточнили в британской компании.

Как в свою очередь заявил в интервью CNBC исполнительный директор Virgin Galactic Джордж Уайсайдс, "стороны ведут переговоры уже какое-то время". "Boeing обладает более широкими не имеющими себе равных возможностями в мобильности и опыте пилотируемых полетов, поэтому мы счастливы этому партнерству", — заявил он телеканалу.

Virgin Galactic, которая на протяжении последних лет испытывает суборбитальный челнок SpaceShipTwo (VSS Unity), планирует начать коммерческие полеты в 2020 году. По ее данным, интерес к ним проявили более 3 тысяч потенциальных клиентов. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двоих пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.