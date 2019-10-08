МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Четыре самолета Boeing 737-800 из парка авиакомпании "Россия" перейдут в "Победу" (обе компании входят в группу "Аэрофлот"), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

"Три самолета из парка авиакомпании "Россия" Boeing 737-800 планируется передать в "Аэрофлот" и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании. Еще четыре Boeing 737-800 из парка "России" поступят в дочерний лоукостер "Победа"", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с учетом перераспределения самолетов "России" между компаниями группы развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту "Пулково".

"Перераспределение воздушных судов внутри Группы компаний — распространенная практика", — добавили в пресс-службе.

"Победа" должна была получить самолеты Boeing 737 Max, но их поставка задерживается. Полеты этих самолетов в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

"Принято решение, что "Победа" заберет четыре самых новых самолета Boeing 737NG, потому что слишком большой спрос на услуги лоукостера", — добавил источник в группе "Аэрофлот".