Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками импортной воды
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Перебои с импортом бутилированной воды могут возникнуть в России из-за новых правил маркировки этого вида продукции. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", нововведение может привести и к росту стоимости импортной воды.
Отмечается, что "Опора России" написала соответствующее письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Проект постановления кабмина о проведении на территории РФ эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды был подготовлен Минпромторгом.
Ппроверка маркировки поручено проводить таможенникам. Это означает, что наносить коды на бутылки будет необходимо до их ввоза в РФ.
Авторы письма считают, что иностранные производители откажутся менять свой производственный процесс под эти правила, поэтому обязательства по маркировке лягут на российских импортеров. В этом случае они будут вынуждены помечать бутылки прямо перед ввозом.
Как пояснили в Минпромторге изданию, сейчас специалисты ведомства работают над решением проблемы с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды. С целью борьбы с контрафактом и призвана маркировка. По мнению сотрудников ведомства, оснований для роста цен для потребителя нет.
https://1prime.ru/business/20191009/830391910.html