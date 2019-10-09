МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Перебои с импортом бутилированной воды могут возникнуть в России из-за новых правил маркировки этого вида продукции. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", нововведение может привести и к росту стоимости импортной воды.

Отмечается, что "Опора России" написала соответствующее письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Проект постановления кабмина о проведении на территории РФ эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды был подготовлен Минпромторгом.

Ппроверка маркировки поручено проводить таможенникам. Это означает, что наносить коды на бутылки будет необходимо до их ввоза в РФ.

Авторы письма считают, что иностранные производители откажутся менять свой производственный процесс под эти правила, поэтому обязательства по маркировке лягут на российских импортеров. В этом случае они будут вынуждены помечать бутылки прямо перед ввозом.

Как пояснили в Минпромторге изданию, сейчас специалисты ведомства работают над решением проблемы с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды. С целью борьбы с контрафактом и призвана маркировка. По мнению сотрудников ведомства, оснований для роста цен для потребителя нет.