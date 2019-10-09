МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba прекратит продажу компонентов электронных сигарет в США на фоне усиления контроля регуляторов и сообщений о заболеваниях и смертях, связанных с вейпингом, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.

Alibaba заявила, что для пользователей из США не будет отображаться ряд продуктов, связанных с электронными сигаретами, таких как вейп-ручки, пустые картриджи для электронных сигарет и вапорайзеры. Это решение последовало за объявлениями ритейлеров Kroger Co и Walgreens Boots Alliance Inc о прекращении продаж электронных сигарет в своих магазинах вслед за аналогичным решением Walmart.

В начале октября Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу, 18 человек умерли. Число заболевших растет по мере того, как врачи начали лучше распознавать неизвестную ранее симптоматику, которую раньше принимали за воспаление легких или вирусное заболевание. Симптомы включают затрудненное дыхание, боли в груди и слабость. Причина заболевания до сих пор не известна, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать.

Ряд штатов США ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, однако механизм пока также не прописан.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.