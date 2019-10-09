Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров АО "Почта России"
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров АО "Почта России", следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
"Назначить члена совета директоров акционерного общества "Почта России" Максима Акимова председателем совета директоров указанного акционерного общества", — говорится в документе.
"Почта России" 1 октября завершила преобразование в акционерное общество из федерального государственного унитарного предприятия. Правительство 20 сентября выпустило распоряжения, утверждающие передаточный акт и устав нового АО.
https://1prime.ru/business/20191009/830393194.html