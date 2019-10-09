С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — ПРАЙМ. Государственный Эрмитаж застраховал на 50 миллионов евро картину итальянского живописца Витторе Карпаччо "Две венецианские дамы" из музея Коррера, экспонирование которой началось в понедельник в Итальянском кабинете Зимнего дворца, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Страховое покрытие должно распространяться на период упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, на время транспортировки по всему маршруту следования, монтажа/демонтажа музейного предмета, временного хранения (без доступа посетителей), экспонирования музейного предмета в выставочных помещениях… по 12 января 2020 года… Общая страховая стоимость… 50 миллионов евро", — говорится в документации торгов на право заключения договора страхования.

Договор заключен путем закупки у единственного поставщика, наименование которого не указывается в конкурсной документации. Картина Карпаччо "Две венецианские дамы" застрахована по формуле "от гвоздя до гвоздя" от всех возможных рисков, включая воздействие радиоактивных, токсичных и взрывчатых веществ, отмечается в техническом задании.

Согласно материалам на сайте Эрмитажа, сюжет этой картины является аллегорией христианского добродетельного брака. Карпаччо изобразил благородных дам, ожидающих возвращения своих мужей или нареченных с охоты. Их окружает условное пространство, которое можно трактовать как воплощение мыслей двух молодых женщин. Все предметы и живые существа, которые их окружают, символизируют безупречную верность и чистоту помыслов.

Картина "Две венецианские дамы" датируется 1496-1498 годами и экспонируется в рамках проекта "Шедевры музеев мира в Эрмитаже".

"Живописных работ Витторе Карпаччо в российских музейных собраниях нет,… немного их и за пределами Венеции – города, где художник провел почти всю свою жизнь", — сообщает музей.