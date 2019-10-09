МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Динамика развития организаций розничной торговли в России в третьем квартале 2019 года показала худший результат за последние два года наблюдений, сообщила пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) по результатам соответствующего исследования.

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ исследовал состояние делового климата в организациях розничной торговли России в третьем квартале, используя результаты опросов 4 тысяч руководителей торговых организаций из 82 субъектов РФ, проведенных Росстатом.

"Финальные тенденции в динамике развития организаций розничной торговли в третьем квартале текущего года, как минимум за последние два года наблюдений, оказались одними из самых неблагоприятных… Прямым подтверждением ухудшающегося в последние месяцы состояния делового климата в розничной торговле является, согласно последним доступным данным Росстата, наблюдаемое замедление темпов роста розничного товарооборота со 101,6% в июне до 100,8% в августе", — приводятся в сообщении слова директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича.

По данным ВШЭ, в третьем квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле снизился на 4 п.п. — до 3%. Данный показатель представляет собой среднее арифметическое балансов оценок уровня складских запасов, изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде.

"Наиболее весомым дестабилизирующим параметром выступило сжатие заказов на реализуемые товары… Вслед за снизившимися оценками спроса последовало ускорение сокращения объема продаж и товарооборота. При этом до 28 и 32% соответственно возросла доля предпринимателей, ожидающих снижения данных показателей в организациях по итогам текущего года", — говорится в исследовании.

ВШЭ также отмечает, что опрошенные респонденты в числе важных обозначили проблему высоких арендных ставок. Например, за третий квартал доля респондентов, отмечавших рост цен на аренду, возросла до 31%, что является наивысшим значением с 2008 года.

Еще одним неблагоприятным фактором ВШЭ называет заметное сокращение числа занятых в ритейле. "Практически в каждой третьей организации наблюдалось выбытие персонала", — сказано в исследовании. Эксперты школы предполагают, что это связано с падением заказов и оборачиваемости товаров.