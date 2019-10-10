МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ведущий российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" может продать 50% казахстанской компании "Кедентранссервис" другому совладельцу актива — "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана), доля оценивается примерно в 70 миллионов долларов, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин около месяца назад попросил об этом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, ведомства и РЖД встретили предложение с энтузиазмом. Сделка может состояться еще до аукциона по продаже контрольного пакета самого "Трансконтейнера", назначенного на 27 ноября.

Изначально продажа "Трансконтейнером" акций "Кедентранссервиса" КТЖ должна была стать одним из этапов создания Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), единого оператора контейнерного транзита для Казахстана, Белоруссии и России. Сейчас он функционирует без активов в виде ОТЛК "Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), хотя предполагалось, что все стороны внесут в ОТЛК свои контейнерные и терминальные активы. Россия внесла контрольный пакет "Трансконтейнера" и "РЖД Логистику", но остальные страны не последовали ее примеру.

Сделку между "Трансконтейнером" и КТЖ одобрили в феврале 2015 года, однако крупный на тот момент акционер российского оператора — группа "Сумма" — не согласилась, и актив не был продан. Тогда возникло опасение, что Казахстан решит не продвигать ОТЛК, а, консолидировав "Кедентранссервис", развивать его самостоятельно, отмечают источники. По информации издания, стоимость актива оценивалась в 60 миллионов долларов. В 2011 году "Трансконтейнер" покупал 67% "Кедентранссервиса" за 69 миллионов долларов (затем 17% выкупила КТЖ). Согласно данным газеты, сейчас доля оценивается примерно в 70 миллионов долларов.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова, КТЖ, РЖД, "Енисей Капитале" (подконтролен структурам Александра Абрамова и Романа Абрамовича, владеет 24,5% "Трансконтейнера"), ВТБ (владеет 24,8%) отказались от комментариев. В Минтрансе РФ сообщили, что направили свою позицию в правительство для принятия дальнейших решений, но не раскрыли ее содержание.

Собеседники издания в отрасли подтверждают, что КТЖ имеет интерес к "Кедентранссервису". "Сейчас после очередного обновления команды в КТЖ у них резко вырос интерес к контейнерным перевозкам. Поэтому логично, что такой интерес к активу существует", — говорит источник в железнодорожной отрасли Казахстана. Кроме того, напоминает он, именно Мамин в бытность главой КТЖ был инициатором возврата акций "Кедентранссервиса" в 2015 году.

Другие источники полагают, что КТЖ торопится успеть со сделкой до аукциона по "Трансконтейнеру", не желая потом поднимать этот вопрос с будущим покупателем контрольного пакета, которым точно будет не привычный партнер – РЖД.