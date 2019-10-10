МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Миноритарный акционер группы ПИК, компания Firlibia Holdings, продала 14,2 миллиона акций, или около 2% девелоперской компании, по 345 рублей за штуку, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение Firlibia.

Это немного больше, чем было заявлено в анонсе в среду вечером — предполагалось, что компания разметит около 13 миллионов акций группы ПИК. До размещения Firlibia Holdings владела примерно 4,9% акций "Группы ПИК".

Как указывает агентство, поступления от продажи акций составили 4,9 миллиарда рублей. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Агентство отмечает, что цена размещения предполагает дисконт в 10,4% к цене акций "Группы ПИК" на закрытии торгов на Мосбирже в среду.

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья. Согласно данным Единого реестра застройщиков, компания построила в 2018 году 1,7 миллиона квадратных метров, а объем ее текущих проектов составляет 7,4 миллиона квадратных метров. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59,15% акций ПИК, 23,05% акций находится в собственности банка ВТБ, еще 17,8% – в свободном обращении.