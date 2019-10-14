МОСКВА, 14 окт — Dow Jones. Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности (United Auto Workers, UAW) увеличивает еженедельные выплаты работникам General Motors Co., участвующим в забастовке. Это говорит о том, что профсоюз готовится к продолжению забастовки, которая началась почти месяц назад и привела к остановке заводов компании в США.

В субботу UAW заявил, что увеличит выплаты более чем 46 000 работников с почасовой оплатой, участвующих в забастовке, с 250 долларов до 275 долларов в неделю начиная с воскресенья. Кроме того, он намерен отменить ограничения для работников с частичной занятостью, которые теперь смогут найти временную работу, но продолжат получать от него полную недельную плату.

Эти средства UAW выплачивает работникам из своего забастовочного и защитного фонда, которым обычно пользуется во время забастовок, чтобы смягчить их финансовые последствия для своих членов. Однако пособие от профсоюза составляет лишь небольшую часть от стандартной зарплаты работника. В пятницу бастующие рабочие GM не получили зарплату от компании уже в третий раз.

Некоторые бастующие, участвующие в пикетах, говорят, что испытывают трудности с оплатой ежемесячных счетов и обеспокоены похолоданием на Среднем Западе США.

Переговоры о контракте застопорились ранее на прошлой неделе. В публичных заявлениях профсоюз и компания обвиняют друг друга в тактике затягивания переговоров.

К началу переговоров этим летом забастовочный фонд профсоюза превышал 750 млн долларов, что позволяет ему выплачивать бастующим значительные суммы.

Пока профсоюз готовится к продолжению забастовки, вице-президент UAW Терри Диттс в письме к бастующим в пятницу вечером дал понять, что стороны близки к предварительному соглашению. Тогда же UAW выдвинул встречное предложение GM. Свое предложение GM обнародовала в прошлый понедельник. Диттс является ведущим переговорщиком профсоюза на переговорах с UAW.

Получив предложение UAW, базирующийся в Детройте автопроизводитель обсудил его с представителями профсоюза в субботу. Как отметил информированный источник, это говорит о том, что переговоры вновь продвинулись вперед после приостановки ранее на прошлой неделе.

В пятницу в письме к сотрудникам компании в США директор по производству GM Джеральд Джонсон отметил, что данное предложение содержит четкий план для временных работников, желающих стать штатными сотрудниками компании, и предусматривает ежегодное повышение зарплат в течение всего срока действия 4-летнего контракта.

Кроме того, GM сообщила, что увеличит запланированные инвестиции в свои заводы в США примерно до 9 млрд долларов с 7 млрд долларов в рамках предыдущего предложения, опубликованного перед началом забастовки, отметил другой информированный источник.

Потери от остановки производства и другие потери GM в результате забастовки уже достигли 1,5 млрд долларов, заявил в пятницу аналитик Credit Suisse Дэн Леви.

— Автор Nora Naughton, Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ